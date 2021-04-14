Десятки тысяч транзитных российских туристов могут столкнуться с проблемами при возвращении домой

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Около 60-70 тыс. транзитных российских туристов, которые запланировали возвращение в РФ через Стамбул, могут столкнуться с проблемами.

В настоящее время в Москву стыковочным рейсом через Стамбул ежедневно прибывают 1,2 тыс. человек. Этот коридор существенно сузится с 15 апреля из-за ограничения авиасообщения с Турцией и Танзанией.

Только на курортах Египта сегодня находятся около 5-7 тыс. россиян, стыковочные рейсы которых также отменились. А возвращение через Каир обойдется отдыхающим гораздо дороже, так как перевозчики подняли цены на билеты.

Проблемы также затронули туристов, прилетевших регулярными рейсами из РФ на Занзибар. Вернуться домой они смогут самостоятельно только при покупке билета на чартерный рейс туроператора, на самолет со стыковкой в Дохе, Абу-Даби, Дубае, Минске или через другую страну, с которой авиасообщение открыто, пишет «Коммерсант».

Находящиеся в настоящее время в Турции российские туристы смогут закончить свой отдых, а затем вернуться домой.

Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, граждане России «не должны беспокоиться».

Напомним, с 15 апреля по 1 июня Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом на взаимной основе сохраняются два рейса в неделю Москва-Стамбул и Стамбул-Москва.

Число российских туристов, которые забронировали туры в Турцию с заездами с 15 апреля по конец мая, превышает полмиллиона человек.

Сообщалось, что из Турции все больше россиян возвращаются с новым штаммом коронавируса.