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Чеченская газета «достойно ответила» западным карикатурам на пророка Мухаммеда

Антон Мельников
3 ноября, 2020 21:10
2 мин
свывы
Instagram / vesti_respubliki_chr

Общественно-политическая газета «Вести республики», которая издаётся в Чечне, опубликовала карикатуры на журнал Charlie Hebdo. Изображения были размещены на сайте газеты и в социальной сети Instagram.

Согласно информации на сайте, издание решило дать «достойный ответ западным псевдожурналистам и показать, как на самом деле должна выглядеть изобразительная сатира в исполнении уважающих себя профессиональных СМИ».

«Наш ответ мракобесам из charlie hebdo», - озаглавили изображения на сайте «Вестника республики».

Позднее из соцсети Instagram карикатуры были удалены, передаёт Telegram-канал «Подъём».

Напомним, ситуация вокруг исламской религии обострилась после того, как во Франции был обезглавлен учитель, который показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Президент страны пообещал бороться с радикальным исламизмом во Франции, чем вызвал гнев мусульман. Также, после угроз властям, во Франции был совершен теракт.

темы
Чечня
ислам
Charlie Hebdo
карикатура
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