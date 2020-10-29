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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о готовности уйти с занимаемого им поста из-за высказываний в адрес президента Франции Эммануила Макрона.

Пару дней назад Кадыров в жесткой форме осудил главу Пятой республики, который поддерживает карикатуры на пророка Мухаммеда. Лидер Чечни сравнил Макрона с террористом. В своем Telegram-канале он объяснил, что выразил свое мнение по данному вопросу не как политик, а как мусульманин.

«Сейчас же, и снова как мусульманин, я повторяю свои ранние слова в отношении Макрона и готов это сделать еще тысячу раз. Это мое право как человека, безмерно любящего свою религию и строго соблюдающего все предписания Священного Корана и сунны. За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!», – пояснил Кадыров.

Конфликт начался после того, как родившийся в Москве Абдуллах Анзоров обезглавил во Франции профессора истории Самюэля Пати за то, что тот показывал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.