Беременные монахини и муравьи-каннибалы

Каждую неделю мы рассказываем о самых интересных новостях. В начале ноября произошло много всего:

Однако как бы много мы ни писали, ещё больше материалов мы пропускаем, потому что некоторые из них не относятся к России напрямую, а какие-то не будут интересны читателям. Среди новостей, которые не попадают в повестку, встречаются забавные тексты.

Мы решили делиться ими дайджестом в конце недели — так не придется отвлекаться каждый день, а читать можно, когда захочется.

3 дня на отдых

«Майкрософт» провели в Японии эксперимент — каждую пятницу отправляли сотрудников домой. Компания делала так целый август, результаты удивили: продажи каждого сотрудника выросли на 40%.

Кроме этого, сотрудникам предложили тратить меньше времени на встречи и больше общаться в мессенджерах. Опыт проводили на 2280 сотрудниках.

Католическая церковь начала расследования после беременности двух монашек

Римская католическая церковь отправила на миссионерскую миссию двух сестер — они отправились на Мадагаскар.

После жалоб на боль в животе и УЗИ, обе женщины оказались беременными. Их исключили из организации и наложили пожизненный запрет на посещение церкви.

А говорите, в России скрепы!

Миллион муравьев-каннибалов сбежали из польского бункера

Не уверены, что абсурднее - новость или заголовок, но в польском бункере советской эпохи в 2013 году поселилась огромная колония из 5 миллионов муравьев. У них не получилось выбраться оттуда, и 3 года они жили, поедая сородичей.

Только в 2016 учёные обнаружили бункер и колоссальную колонию — уже сократившуюся до миллиона особей — муравьёв-каннибалов.

Футболисток в Австралии уравняли по зарплате с мужчинами

Кажется, что сексизм давно проиграл, и разница в зарплатах между мужчинами и женщинами искоренилась 100 лет назад. Однако в Австралии национальная женская футбольная сборная до вчерашнего дня получала меньше, чем мужская.

Кроме долгожданного уравнения зарплат, женский коллектив получил возможность летать бизнес-классом и участвовать в рекламных кампаниях брендов.