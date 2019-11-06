Беременные монахини и муравьи-каннибалы

Подборка необычных мировых новостей недели
Каждую неделю мы рассказываем о самых интересных новостях. В начале ноября произошло много всего:
- Россияне решили не откладывать на старость
- Учёные предупредили о климатической катастрофе
- А Путин упрекнул Котюкова в незнании жизни
Однако как бы много мы ни писали, ещё больше материалов мы пропускаем, потому что некоторые из них не относятся к России напрямую, а какие-то не будут интересны читателям. Среди новостей, которые не попадают в повестку, встречаются забавные тексты.
Мы решили делиться ими дайджестом в конце недели — так не придется отвлекаться каждый день, а читать можно, когда захочется.
«Майкрософт» провели в Японии эксперимент — каждую пятницу отправляли сотрудников домой. Компания делала так целый август, результаты удивили: продажи каждого сотрудника выросли на 40%.
Кроме этого, сотрудникам предложили тратить меньше времени на встречи и больше общаться в мессенджерах. Опыт проводили на 2280 сотрудниках.
Католическая церковь начала расследования после беременности двух монашек
Римская католическая церковь отправила на миссионерскую миссию двух сестер — они отправились на Мадагаскар.
После жалоб на боль в животе и УЗИ, обе женщины оказались беременными. Их исключили из организации и наложили пожизненный запрет на посещение церкви.
А говорите, в России скрепы!
Миллион муравьев-каннибалов сбежали из польского бункера
Не уверены, что абсурднее - новость или заголовок, но в польском бункере советской эпохи в 2013 году поселилась огромная колония из 5 миллионов муравьев. У них не получилось выбраться оттуда, и 3 года они жили, поедая сородичей.
Только в 2016 учёные обнаружили бункер и колоссальную колонию — уже сократившуюся до миллиона особей — муравьёв-каннибалов.
Футболисток в Австралии уравняли по зарплате с мужчинами
Кажется, что сексизм давно проиграл, и разница в зарплатах между мужчинами и женщинами искоренилась 100 лет назад. Однако в Австралии национальная женская футбольная сборная до вчерашнего дня получала меньше, чем мужская.
Кроме долгожданного уравнения зарплат, женский коллектив получил возможность летать бизнес-классом и участвовать в рекламных кампаниях брендов.