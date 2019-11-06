Ученые предупредили о климатической катастрофе

Человечество ждут «неописуемые страдания», если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа. Такое мнение выразила международная группа ученых в количестве 11 258 человек из 153 стран, включая Россию.

Специалисты сделали свои выводы на основе информации, которая была получена в ходе 40-летних наблюдений. Ученые изучали потребление энергии, температуру поверхности, рост народонаселения, темпы обезлесения, массу полярных льдов и выбросы углекислого газа.

Исследователи считают, что должны выполнить свой моральный долг и предупредить человечество о чрезвычайной климатической ситуации, а также наметить пути решения проблемы. По словам Уильяма Риппла, профессора экологии при Университете штата Орегон, изменение климата происходит значительно быстрее, чем ожидали многие специалисты, и люди пока не в состоянии справиться с этим кризисом, пишет «РИА Новости».

Дл улучшения ситуации ученые призвали заменить ископаемое топливо на возобновляемые источники энергии, сократить выбросы нестойких загрязнителей и остановить массовую вырубку лесов.

Ранее американские ученые из университета A&M в Техасе выяснили, что концентрация углекислого газа в атмосфере достигла беспрецедентных значений. За все время существования люди не жили в таких условиях.