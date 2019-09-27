Ученые узнали о небывалых за 2,5 млн лет изменениях в атмосфере

Американские ученые из университета A&M в Техасе выяснили, что концентрация углекислого газа в атмосфере достигла беспрецедентных заначений. За все время существования люди не жили в таких условиях.

Исследование показало, что 2,1-1,8 млн лет назад содержание углекислого газа в воздухе было низким – около 320 частей на миллион. Эти показатели сохранялись до 1965 года.

Потом в атмосфере фиксировали 415 частей на миллион. Это абсолютный рекорд за 2,5 млн лет, пишет Lenta.ru.

Напомним, углекислый газ является парниковым газом и способствует потеплению атмосферы и глобальному изменению климата.

Ранее 16-летняя шведка на Генассамблее ООН по климату заявила, что мир стоит на пороге вымирания из-за климатических угроз.