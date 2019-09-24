16-летняя шведка отчитала глав государств на саммите ООН

Шведская школьница Грета Тунберг, выступая на саммите ООН по климату в Нью-Йорке, обвинила политиков в пустословии и бездействии. По ее словам, из-за климатических угроз мир стоит на пороге вымирания, а любые высказывания политиков – это «сказки об экономическом росте».

Девочка заявила в ООН, что предложение снизить выбросы в атмосферу за 10 лет на 50% даст результат – температура на планете действительно вырастет менее чем на полтора градуса. Однако это решает проблему только наполовину и будущим поколениям придется иметь дело с 50 оставшимися процентами, уверена Тунберг.

«Вы украли мои мечты, мое детство своим пустословием...Мы на пороге массового вымирания. И все, о чем вы можете говорить, это деньги и сказки о вечном экономическом росте. Как вы смеете!» - цитирует заявление школьницы телеканал «360».

Школьнице Грете Тунберг 16 лет. Ее отец – актер Сванте Тунберг, а мать – оперная певица Малена Эрнман, представлявшая Швецию на Евровидении в 2009 году. У девочки диагностирован синдром Аспергера – болезнь, схожая с аутизмом, при которой человек сохраняет способность ясно выражать мысли, но зацикливается на чем-то одном. Тунберг – основательница международного молодежного движения против изменения климата.