10 членам делегации Лаврова не выдали американские визы

Десяти членам российской делегации не выдали в посольстве США в Москве визы. Политики должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова во время поездки в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН.

О невыданных визах рассказал глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев. Инцидент коснулся не только его, но и главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, а также 8 сотрудников МИДа.

Как пишет «Коммерсантъ», членам делегации не отказали в визах, а только не вернули в срок паспорта. Косачев заверил, что после скандала с визами последуют «жесткие шаги по линии МИДа».

Его слова о невыдаче виз подтвердила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она назвала инцидент «возмутительным примером неуважения» США к членам ООН.

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