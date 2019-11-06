Путин упрекнул главу Минобрнауки в незнании жизни

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за ситуации с распределением квот на бюджетные места при наборе групп в магистратуры.

Во время заседания совета по русскому языку Владимиру Путину рассказали о том, что в Воронежском государственном университете при наборе групп в магистратуру имеется лишь шесть бюджетных мест. Однако в группе, согласно стандартам, не может быть меньше 12 учащихся. В связи с этим глава государства выступил с критикой в адрес министра науки и высшего образования Михаила Котюкова.

Путин упрекнул министра в незнании реальной ситуации и призвал устранить противоречия, навести порядок и доложить, пишут «Известия».

Ранее Владимир Путин выступил с заявлением о том, что в России могут ужесточить наказание на врачебную ошибку.