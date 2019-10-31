Путин выступил за ужесточение наказания за врачебную ошибку
В России могут ужесточить наказание на врачебно ошибку. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что не исключает ужесточение наказания для медиков, которые допускают ошибки при обследовании пациентов и установлении инвалидности. Во время встречи с представителями общественности Калининградской области, российский лидер заметил, что «важно не ужесточение, а важно, чтобы наказание было неизбежным, тогда и не нужно будет ужесточать», передают его слова «Известия».
Проработкой вопроса Владимир Путин поручил заняться главе Минздрава Веронике Скворцовой и вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Ранее СК возбудил уголовное дело после того, как врачи из Ростовской области ампутировали руку 11-летнему мальчику после игры в мяч во дворе.
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