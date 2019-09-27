Под Ростовом из-за врачебной ошибки ребенок остался без руки
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как врачи из Ростовской области ампутировали руку 11-летнему мальчику.
По данным следствия, летом 2019 года ребенок сломал правую руку, играя во дворе в мяч. Фельдшер и хирург районной больницы оказали ему помощь и отпустили домой.
После этого его состояние стало ухудшаться, и ребенку ампутировали руку.
Проведя проверку, сотрудники Росздравнадзора выявили нарушения в постановке диагноза и оказании помощи, передает РИА «Новости».
Ранее женщина сбросила двоих маленьких детей с моста в столице.
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