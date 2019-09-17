В Москве женщина сбросила двоих маленьких детей с моста
В столице женщина скинула двоих детей с моста, они упали на твердую поверхность. Затем она пыталась покончить с собой.
Происшествие случилось в ночь на 17 сентября. Мать перекинула двоих детей через парапет, после чего хотела броситься с моста сама, но ее вовремя остановили прохожие.
Детей доставили в больницу. Женщину поместили в психиатрическую клинику, передает «Интерфакс». Ей назначены экспертизы.
Год назад под Москвой женщину-инвалида сбросили с моста в реку. В результате 41-летняя россиянка умерла.
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