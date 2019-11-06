Большинство россиян не имеют «заначки» на старость

75,5% россиян, проживающих в крупных городах, не откладывают деньги на пенсию. Большинство не делают этого, так как не имеют возможности, следует из опроса.

Только 8,3% респондентов откладывают деньги на старость, еще 16,3% делают это периодически. 36,9% опрошенных сказали, что хотели бы копить на пенсию, но не имеют такой возможности. Еще 38,6% заявили, что не делают сбережений.

Те же, кто копят деньги на пенсию, в основном делают это с помощью депозита или накопительного счета. О таком способе заявили 39,2% опрошенных. Еще 28,5% вкладывают деньги в ценные бумаги. Договоры с непенсионными фондами имеют 16,5%, пишет РБК.

Опрос проходил в 14 городах – Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Казани, Самаре и других. В нем приняли участие 1 тыс. клиентов от 20 до 50 лет.