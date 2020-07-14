Азербайджан обвинил армянских силовиков в интенсивном обстреле мирных жителей

Общество

Piqsels.com

Минобороны Азербайджана обвинило армянских силовиков в обстреле мирных жителей. Вооруженные силы использовали крупнокалиберное оружие и артиллерийские установки для обстрела сел Агдам, Алибейли и Дондар Гушчу Товузского района.

Об этом сообщил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы. По его словам, мирные жители в результате артобстрела не пострадали, пишет Lenta.ru.

Напомним, 12 и 13 июля произошли столкновения между Арменией и Азербайджаном недалеко от Карабаха. Стороны обвинили друг друга в провокациях и агрессивных действиях. Баку сообщал о гибели четерых человек со своей стороны, Ереван - о двух раненых. В Армении заявляли об обстрелах каждые 15 минут.

Главная причина столкновения - накопившиеся противоречия внутри армянского и азербайджанского обществ. Россия выразила обеспокоенность ситуацией и призвала стороны придерживаться режима прекращения огня.