Армения заявила об обстреле своих позиций каждые 15 минут

Политика

Министерство обороны Армении

Министр обороны Армении заявил о том, что Азербайджан атакует позиции Армении с периодичностью в 15-20 минут.

При этом власти Армении заявляют, что Азербайждан потерял уже трех служащих армейских подразделений, тогда как со стороны Армении погибших нет. Азербайждан в свою очередь настаивает на обратно и утверждает о больших потерях со стороны Армении. При этом также утверждается, что армянская сторона намеренно скрывает свои потери от боевых столновений.

Стороны сходятся лишь в том, что в период нескольких часов ночью с воскресенья на понедельник боевые столкновения прекратились. Однако они опять продолжились под утверждения обеих сторон он полном контроле над ситуацией, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что армия Азербайджана уничтожила опорный пункт Армении.