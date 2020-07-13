Армия Азербайджана уничтожила опорный пункт Армении
Министерство обороны республики Азербайджан сообщило о нанесении вооруженными силами Азербайджана удара по опорному пункту Армении в Тавушской области.
Удары по опорному пункты были совершены при использовании артиллерийских расчетов, минометов, а также танковых подразделений. Вооруженные силы Азербайджана уничтожили не только сооружения ВС Армении, но также и артиллерию, транспортные средства и военнослужащий Армении.
Министерство обороны Азербайджана также сообщило о гибели одного военнослужащего страны, сообщает агентство «РИА Новости».
Азербайджан сообщил так о том, что ситуация в спорном регионе находится под полным контролем вооруженных сил стороны, а также о намеренном занижении потерь армянской стороной.
Ранее сообщалось, что ожидающие отправки из России азербайджанцы из временного лагеря напали на полицию.