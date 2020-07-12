На границе Армении и Азербайджана вспыхнули новые бои

Политика

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Министерство обороны Азербайджана заявило об атаке на позиции армии страны. По мнению ведомства, вооруженные силы Армении открыли огонь из артиллерийских установок, атаковав позиции соседей в приграничном Товузском районе.

В Баку настаивают на грубом нарушении режима прекращения огня. Также азербайджанские военные сообщают о потерях с обоих сторон.

В свою очередь, оборонное ведомство Армении также выступило с обвинениями в адрес азербайджанских вооруженных сил. При этом в Ереване отрицают наличие потерь со своей стороны.

По данным ТАСС, в регионе продолжаются вооруженные столкновения.

Нынешняя конфронтация - новый виток конфликта между Азербайджаном и Арменией, начавшегося в феврале 1988 года из-за Нагорного Карабаха. Переговоры по мирному урегулированию ситуации с посредничеством России идут уже более 28 лет.