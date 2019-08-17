Авокадная мафия Мексики и отбеливатель от аутизма

Подборка необычных мировых новостей
Каждую неделю мы рассказываем о самых интересных новостях. В середине августа произошло много всего: самолеты сталкиваются с птицами, ульяновцы травятся маслом, а женщинами запрещают работать.
Однако как бы много мы ни писали, ещё больше материалов мы пропускаем потому что некоторые из них не относятся к России напрямую, а какие-то не будут интересны читателям. Среди новостей, которые не попадают в повестку, встречаются забавные тексты.
Мы решили делиться ими дайджестом в конце недели — так не придется отвлекаться каждый день, а читать можно когда захочется.
1. Нет пропаганде гетеросексуализма!
Власти Модесто, что в Калифорнии, не согласовали гетеросексуальный парад. Формальная причина — отсутствие страховки на время проведения, но мы-то с вами знаем, какого цвета на самом деле флаг США.
2. Сотни человек винят церковь в сексуальном насилии
В Америке приняли законопроект, снимающих срок давности с преступлений, связанных с сексуальным насилием. После него сотни американцев обвинил ряд государственных учреждений (в том числе и Римскую Католическую церковь) в том, что тамошние священники сексуально домогаются молодёжи.
3. Отбеливатель не лечит от аутизма!
И прочие очевидные положения приходится разъяснять американскому минздраву — люди на форумах всерьез полагают, что подобные смертельно-опасные действия смогу излечить их от болезней аутистического спектра.
Народная медицина, которую мы заслужили.
Мексиканская банда запугивает конкурентов: на мосту в Уруапане бандиты вывесили 19 мертвых тел, как предупреждение. Одна банда перешла дорогу другой в сбыте авокадо: гангстеры не поделили рынки.
90-е во всей красе, и поодаль от России!