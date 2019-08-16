Маслом одного производителя в Ульяновске отравились 7 человек

В Ульяновске семь человек отравились подсолнечным маслом домашнего производства, купленным у одного производителя. Один человек скончался в больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. У отравившихся присутствовал один и тот же симптом – кровотечение.

Среди пострадавших были двое детей и пятеро взрослых. У поступивших в больницу взяты анализы для точного установления причины отравления.

В Минздраве сообщили РБК, что все отравившиеся употребляли в пищу подсолнечное масло, купленное у частника.

В июле в якутском кафе взрослые и дети отравились шаурмой. Помощь медиков понадобилась 22 посетителям.