Второй самолет в Москве при взлете столкнулся со стаей птиц

Самолет авиакомпании UTair вернулся в Москву спустя 19 минут. Причиной оказалось попадание птиц в двигатель.

Борт направлялся из столицы в Уфу, передает агентство городских новостей «Москва». Из-за столкновения с птицами самолет вернулся. Это подтвердили в пресс-службе авиакомпании.

Накануне самолет «Уральских авиалиний», вылетевший из «Жуковского», совершил жесткую посадку спустя 15 минут полета. Птицы вывели из строя два двигателя. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Помощь медиков понадобилась 55 россиянам.