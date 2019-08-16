Второй самолет в Москве при взлете столкнулся со стаей птиц
Самолет авиакомпании UTair вернулся в Москву спустя 19 минут. Причиной оказалось попадание птиц в двигатель.
Борт направлялся из столицы в Уфу, передает агентство городских новостей «Москва». Из-за столкновения с птицами самолет вернулся. Это подтвердили в пресс-службе авиакомпании.
Накануне самолет «Уральских авиалиний», вылетевший из «Жуковского», совершил жесткую посадку спустя 15 минут полета. Птицы вывели из строя два двигателя. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Помощь медиков понадобилась 55 россиянам.
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