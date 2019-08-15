10 человек из 234 пострадали в севшем из-за чаек Airbus под Москвой

Пассажирский борт, вылетевший из «Жуковского» в Симферополь, спустя 15 минут полета совершил экстренную посадку в поле недалеко от деревни Рыбаки в Подмосковье. В результате пострадали 10 человек.

Airbus A321 «Уральских авиалиний» вылетел утром в четверг, но столкнулся со стаей чаек. Это вызвало перебои в работе двигателя, из-за чего пилоты приняли решение посадить самолет. Самолет приземлялся с убранным шасси. На борту находились 234 человека.

После аварийной посадки 10 человек получили ушибы и ссадины, среди пострадавших трое детей, сообщили «Интерфаксу» в региональном главке МЧС РФ.

В июне аналогичный инцидент произошел в Шотландии. Вылетевший из Эдинбурга в Лансароте борт при взлете столкнулся со стаей птиц, после чего самолет экстренно посадили недалеко от Глазго.