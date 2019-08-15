Названы 100 запретных для женщин профессий

Минтруд России утвердил новый список запрещенных для женщин работ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, с 2021 года женщинам разрешат работать машинистом электропоезда и водителем-дальнобойщиком. Работать машинистами бульдозеров и грейдеров женщинам по-прежнему запрещено.

Как отмечается, изменения вступят в силу с 2021 года.

Напомним, впервые перечень запрещенных для женщин профессий был закреплен в российском законодательстве в феврале 2005 года. В него тогда вошли лишь тяжелые виды работ с вредными или опасными условиями труда.

Вопрос об отмене этого списка не раз поднимался различными политиками, правозащитниками и общественными деятелями. Однако федеральные власти до сих пор считают, что есть ряд профессий, которым женщине заниматься не положено. При этом, по данным самого же Минтруда на 2019 год, зарплата женщин в России составляет только 70% от средней заработной платы мужчин.