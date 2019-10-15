Антиправительственные посты и цивилизация Майа

Каждую неделю мы рассказываем о самых интересных новостях. В середине октября произошло много всего: Зеленский потерял доверие соотечественников, диджея под Питером убили за неправильный репертуар, а ЦБ теперь призывает пользоваться долларом.

Однако как бы много мы ни писали, ещё больше материалов мы пропускаем потому что некоторые из них не относятся к России напрямую, а какие-то не будут интересны читателям. Среди новостей, которые не попадают в повестку, встречаются забавные тексты.

Мы решили делиться ими дайджестом в конце недели — так не придется отвлекаться каждый день, а читать можно когда захочется.

1. Blizzard отстраняет киберспортсмена за высказывание о протестах в Гонконге

Blizzard — игровой разработчик из США. Неделю назад в одной из игр компании Hearthstone прошел внутриигровой турнир. Один из спортсменов на нём резко призвал выходить на улицу граждан Гонконга. После этого его дисквалифицировали с турнира и не выдали гонорар в 50 тысяч долларов.

Позднее, под натиском общественного мнения, разработчик решился изменить наказание: выплатил игроку половину гонорара и разрешил участвовать в следующих турнирах. Игровое сообщество, однако, взбунтовалось не на шутку: игроки удаляют игры Blizzard и демонстративно сжигают диски с продукцией компании.

Игры вне политики, говорите?

2. Не только игры

Гонконг захватил внимание не только у видеоигровых фанатов: производители кроссовок тоже страдают. Специальная серия кроссовок Nike под брендом баскетбольной команды Houston Rockets исчезла с прилавков магазинов в Китае. Всему виной твит главы команды.

В нём тот выражал поддержку антиправительственных протестов. Спустя два часа твит удалили, но о скандале уже написали новостные агрегаторы. Сейчас компания ведет переговоры, чтобы вернуть кроссовки в магазины.

3. Преступление в духе Агаты Кристи

Анкоридж, Аляска. Девушка пропадает без вести, начинаются поиски, а полиция допрашивает подозреваемых. Среди них оказывается 48-летний выходец из Южной Африки Брайан Смит. Против него нет серьёзных доказательств, сотрудникам органов он запоминает характерным южным акцентом.

Четырьмя днями позднее прохожий находит на улице флешку: на ней снафф-репортаж, в котором 39 фотографий и 12 видео. Полиции удаётся опознать место преступления, вскоре там находят останки женщины.

Судя по репортажу, убийца снимал себя сам и обронил карту памяти по пути с места преступления. Качество материалов плохое, удаётся разобраться только фразу «Умри… уже», с характерным южноафриканским акцентом.

Смертная казнь в Аляске отменена, Брайану грозит пожизненное заключение.

4. Археолог нашел ещё 27 захоронений цивилизации Майя

И все — с помощью компьютера. Такеши Иномата — аспирант Университета Аризоны, увлекается древней архитектурой и любит в свободное время побродить по Google Maps в поисках интересных артефактов.

Одним из таких открытий стали неизвестные останки древней цивилизации на севере Мексики. Их сложно распознать с Земли, но спутник даёт четкую картинку.

На место выдвинулась археологическая экспедиция, а вы и дальше сидите в своём… подождите-ка!