ЦБ отговаривает отказываться от доллара в России из-за рисков

Исключение доллара из золотовалютных резервов (ЗВР) России несет в себе существенные риски. Вложения в американскую валюту нужны на случай шоков, заявил директор департамента ЦБ РФ Алексей Заботкин на заседании в Госдуме.

Он напомнил, что госдолг России номинирован в долларах. Резервы понадобятся при «ухудшении платежного баланса доходов, бюджета», когда придется расплачиваться по обязательствам, пишет «Интерфакс».

Потому в полной мере отказаться от доллара в ЗВР неверно, сделал вывод Заботкин.

В 2018 году Россия продала часть резервов в долларах и нарастила расчеты в других валютах: в евро и юанях. Это было сделано на фоне ужесточения американских санкций. Доля доллара снизилась с 45,8% до 22,7%. В то же время Россия нарастила запасы золота.