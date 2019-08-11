Bloomberg: Россия разживается золотом

Впервые за последние восемь лет Россия может обогнать Саудовскую Аравию по объему золотовалютных резервов, считает агентство Bloomberg.

«В то время как Саудовская Аравия тратит свои резервы на покрытие социальных нужд на фоне низких цен на нефть, Россия ужала свой бюджет и сохраняет профицит», — пишет РБК со ссылкой на агентство.

Как отмечается, с января 2014 года российские золотовалютные резервы увеличились на 45% и достигли 518 миллиардов долларов. Показатели Саудовской Аравии наоборот падают — на июнь резервы королевства составили 527 миллиардов долларов, хотя в 2015 году достигали 600 миллиарда долларов.

В итоге, по мнению аналитиков агентства, это приведет к тому, что Саудовская Аравия уступит России четвертое место в рейтинге золотовалютных резервов.

Ранее эксперты Института экономики роста им. Столыпина выразили опасение, что состояние российской экономики может серьёзно ухудшиться до конца этого года.