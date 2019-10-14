В кафе под Петербургом убили диджея за «неправильный» репертуар
Полиция объявила в розыск посетителя кафе под Петербургом, который убил диджея. Клиент нанес удары ножом в сердце за отказ поставить другую музыку.
Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. Диджея попросили сменить репертуар, но он отказался. За это клиент кафе убил его.
Диск-жокей был экстренно госпитализирован. Он умер от травм в больнице.
Происшествие сняли камеры видеонаблюдения. Предполагаемого преступника объявили в розыск, пишет «ПолитЭксперт».
Ранее в Саратове мужчина убил 9-летнюю школьницу. Он объяснил, что жил в чужом гараже, а когда ребенок поинтересовался, его ли эта постройка, испугался и задушил свидетельницу.
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