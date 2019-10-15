Владимир Зеленский теряет поддержку украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский теряет поддержку среди жителей страны. Если в сентябре его действия одобряло 73% граждан, то в октябре уже 66% .

Также теряют доверие и члены команды Зеленского. Рейтинг главы правительства Алексея Гончарука упал на 7%, а спикера парламента Дмитрия Разумкова на 6%. Действия Верховной рады одобряют 53% , пишет «Коммерсант».

Такие данные дал социологический опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский считает странной ситуацию, когда поезда в Россию ходят, а прямое авиасообщение прервано.