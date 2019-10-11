Зеленский хочет восстановить авиасообщение с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский считает странной ситуацию, когда поезда в Россию ходят, а прямое авиасообщение прервано.

Зеленский сказал, что отсутствие авиасообщения с Россией невыгодно для Киева, в связи с этим «банкротятся наши компании». Но для возобновления полетов, необходимо для начала прекратить военные действия в Донбассе, пишет «ТАСС».

Напомним с октября 2015 года по инициативе Киева, между Россией и Украиной полностью прекращено авиасообщение.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев планирует организовать пассажирские перевозки на границе с Крымом. Однако для начала украинским властям необходимо восстановить инфраструктуру на границе.