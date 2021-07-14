«Остается в кармане»: как и сколько «режим Лукашенко» зарабатывает на рвущихся в ЕС нелегалах?

Следствие

Литовское издание LRT провело расследование рынка нелегальных переходов через границу Беларуси и Литвы. По данным расследователей, за «путёвку» до пограничной зоны беженцы отдают от 6 до 15 тыс. долларов.

Литовские журналисты пообщались с десятком беженцев из Ирака и других стран, которым удалось нелегально попасть в Литву через Беларусь. Также расследователи поговорили с проводниками, которые оказывают «туристические услуги» и продают «путёвки» до белорусско-литовской границы.

Необходимыми визами беженцев обеспечивают проводники. Они же встречают их по приезду в Беларусь и расселяют. Как правило, приезжих размещают в гостиницах, при этом не самых бюджетных.

По словам одного из источников издания, в саму Беларусь беженцы попадают абсолютно легально. Для въезда в республику оформляется туристическая виза. При этом, по данным LRT, «режим Александра Лукашенко зарабатывает не только на миграционных визах». Все приезжающие из Ирака должны оставить властям страны залог в размере 3 тысяч долларов. Если беженец не возвращается в Ирак, то залог остается у государства.

«Такой залог для одного гражданина Ирака, желающего лететь в Беларусь, стоит 3000 долларов и остается в кармане режима, если человек не вернется в Ирак», - пишет издание.

После того как беженец пробудет несколько дней в гостинице, его отвозят к границе с Литвой. Здесь нелегал получает инструкции и начинает переход.

«Указание пешком идти через лес, до забора, который, как утверждают, нетрудно преодолеть. И здесь, в Литве, как говорят, будет ожидать автомобиль, который поможет уехать дальше – в Западную Европу», - приводит описание мигрантов литовское издание.

По данным расследователей, доставка до литовской границы обходится мигрантам в 6 тыс. долларов. Для тех, кто хочет пересечь границу и отправиться глубже в Европу, «путевка» может стоить до 15 тыс. долларов.

Напомним, ранее власти Беларуси ослабили миграционный контроль в отношении направляющихся в Европу мигрантов. Так официальный Минск отреагировал на антибелорусские санкции, которые принял Евросоюз. В результате Латвия и Литва заявили о резком росте числа нелегалов на границе. Также о двукратном росте мигрантов сообщили пограничники Польши.

Ранее стало известно, что Евросоюз решил «заставить» Беларусь ловить нелегальных мигрантов.