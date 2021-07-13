Евросоюз решил «заставить» Беларусь ловить нелегальных мигрантов
Евросоюз может ввести новые санкции против Беларуси в связи с резким увеличением нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть в европейские страны с территории республики. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Представитель европейской дипломатии призвал Минск «выполнять свои обязательства» по контролю над миграционными потоками. Также Боррель указал, что ЕС может принять рестрикции в связи с тем, что Беларусь использует нелегальных мигрантов в политических интересах.
«Мы уже приняли ряд ограничительных мер и готовы принять новые санкционные меры в ответ на использование миграции как инструмента давления«, — заявил он.
Он добавил, что речь идет, в том числе, об ограничениях экономического характера, передаёт «ТАСС».
Напомним, ранее Беларусь ослабила миграционный контроль в отношении потока нелегалов, которые направляются в страны Европы. Это стало ответом Минска на объявление санкций со стороны ЕС. В результате о резком росте числа нелегальных мигрантов заявила Латвия и Литва. Также о двукратном росте нелегалов на границе с Беларусью заявили пограничники Польши.