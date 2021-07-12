«Вопреки закону»: решение Александра Лукашенко ударило по Польше
Только за семь неполных месяцев 2021 года в Польшу попыталось проникнуть почти в два раза больше мигрантов со стороны Беларуси, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба польской погранохраны.
«С начала этого года на польско-белорусском участке границы, охраняемом Подляской пограничной службой, было задержано 238 нелегальных мигрантов, которые пересекли зеленую границу (то есть не через пограничные переходы) вопреки закону», - сообщила пресс-служба.
В ведомстве отметили, что за весь 2020 год на этом направлении было задержано 122 нелегальных мигранта. При этом только за последние 12 дней, с 1 июля, на польско-белорусском участке границы был схвачен 91 мигрант, отмечает «ТАСС».
Напомним, ранее с наплывом нелегальных мигрантов с белорусской территории столкнулась Литва. За 2021 год на границе двух государств было задержано 1 676 мигрантов. По сравнению с 2020 годом, это число выросло в 20 раз.
Проблема нелегальных мигрантов для граничащих с Беларусью европейских стран вспыхнула в конце мая. Президент Александр Лукашенко заявил, что республика была преградой для нелегалов, которые стремились проникнуть в страны ЕС. В связи с тем, что Евросоюз принял санкции против белорусских властей, Минск решил прекратить работу по противодействию нелегальным мигрантам.
Ранее стало известно, что санкции «антидемократическому режиму президента Лукашенко» объявила Норвегия.