«Антидемократическому режиму президента Лукашенко»: еще одна страна объявила санкции Беларуси
Норвегия присоединилась к секторальным санкциям против Беларуси, которые объявил Евросоюз. Об этом сообщило норвежское министерство иностранных дел.
Согласно заявлению главы МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, антибелорусские санкции объявлены в ответ на «на серьезные нарушения прав человека» которые совершают власти Беларуси.
В своём заявлении МИД подчеркивает, что в республике продолжает ухудшаться с репрессиями против оппозиции. В частности, ведомство отмечает, что противников действующей власти отправляют в тюрьмы, развернута кампания по преследованию правозащитников, а также ведется работа по «заглушению» независимых СМИ.
МИД поясняет, что Норвегия приняла решение присоединиться к санкциям в отношении секторов экономики, которые обеспечивают наибольший доход «белорусскому государству и, следовательно, антидемократическому режиму президента Лукашенко».
Ведомство подчеркивает, что своим решением Норвегия демонстрируют решимость «решительно реагировать на серьезные нарушения прав человека» в республике. Также МИД отмечает, что «вместо того, чтобы проводить свою неудачную политику», белорусские власти должны освободить всех политических заключенных и начать диалог с демократическими силами.
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