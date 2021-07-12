У границ России и Беларуси замечен военный самолёт Соединенных Штатов
Военный разведывательный самолёт Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, который принадлежит Соединенным Штатам, порядка шести часов летал над границей России и Беларуси. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на иностранные ресурсы, посвященные авиации.
Издание сообщает, что американский самолет-разведчик совершал пролёты вдоль западной границы Беларуси и южной границы Калининградской области. При этом сам борт находился в польском воздушном пространстве.
ARTEMIS представляет собой целую многофункциональную систему, которая способна проводить разведку и наводить на цель, поясняет издание. Он позволяет находить противника с большой высоты и сканировать поверхность на сотни километров. В том числе, ARTEMIS способна обнаруживать как морские, так и наземные цели и перехватывать радиопереговоры, сообщает «Интерфакс».