Сразу на трёх из пяти границ Беларуси произошло обострение
Латвия последовала примеру Литвы и усилила охрану на границе с Беларусью. Причина – миграционный кризис на литовско-белорусской границе. Об этом сообщил замглавы Государственной погранслужбы Латвии страны Андрей Рогозин.
По его словам, для усиления контроля на границе с Беларусью будут привлечены сотрудники европейского агентства Frontex, которое отвечает за безопасность внешних границ Евросоюза. Латвия уже приняла несколько оснащенных тех средствами и спецмашиной групп, которые займутся патрулированием внешней границы с Беларусью. Он добавил, что соседняя Литва получила такую же поддержку на границе, передаёт «РБК».
Напомним, ранее в Литве было объявлено чрезвычайное положение в связи с резким наплывом нелегальных мигрантов, которые проникли в страну через белорусскую границу. Кроме того, обострение ситуации также произошло на белорусско-украинской границе.