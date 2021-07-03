Поссорившаяся со страной-соседом Беларусь перекинула дополнительные силы на госграницу
Беларусь ввела усиленный режим охраны на границе с Украиной и увеличила число пограничных нарядов. Об этом сообщил представитель погранкомитета республики Антон Бычковский.
Днем ранее президент Александр Лукашенко приказал полностью закрыть белорусско-украинскую границу. Он заявил, что из соседней страны идет «огромное количество оружия».
«Охрана государственной границы Республики Беларусь с Украиной осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля», - заявил представитель белорусского погранкомитета.
Он пояснил, что на отдельных участках границы были задействованы «тактические резервы с целью ужесточения контроля».
Бычковский добавил, что пограничные пункты работают и ведут оформление документов как на въезд, так и на выезд. При этом работа ведется с учетом дополнительных мер безопасности, которые подразумевают усиленный досмотр транспортных средств и контроль пересекающих границу людей. Дополнительные меры прежде всего относятся к тем, кто въезжает на территорию республики.
Представитель пограничного комитета также отметил, что число пограничных нарядов на белорусско-украинской границе в целом увеличено, передаёт «ТАСС».
Ранее обвинения Лукашенко о трафике оружия прокомментировали на Украине. По словам советника руководителя Офиса украинского президента, с белорусским президентом «явно что-то происходит».