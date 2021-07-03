С Александром Лукашенко «явно что-то происходит»: у президента заметили странное поведение
В последнее время президент Беларуси Александр Лукашенко делает все больше заявлений, «фэйковость» которых очевидна. Вероятно, глава республики испытывает повышенное давление из России. Такое мнение выразил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя недавние обвинения от белорусского президента.
Он убежден, что на белорусского президента усилилось давление со стороны российского руководства. Из-за этого Лукашенко делает все больше пропагандистских заявлений, которые затрагивают Украину, а также страны Европы.
«Можно констатировать, что с ним (президентом Беларуси - ред.) явно что-то происходит, - заявил Подоляк. - Возможно - усилилось давление российского руководства или кардинально ухудшается ситуация в самой Беларуси».
Представитель Украины считает, что в результате белорусский президент «разменивает остатки репутации» Беларуси. Кроме того, поведение Лукашенко превращает республику в «источник самых токсичных политических новостей в Европе», передаёт «РБК-Украина».
Напомним, ранее белорусский президент заявил, что на территории республики были «вскрыты» некие террористические ячейки. К их работе якобы причастна Украина.