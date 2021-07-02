В Беларуси «вскрыты» планировавшие насильственную смену власти ячейки. Их содержали сразу пять стран

Политика

В результате спецоперации, на территории Беларуси якобы были раскрыты ячейки боевиков, которые планировали насильственную смену власти. В назначенный час они должны были осуществить свой план, а до его наступления – подготовить жителей страны. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе выступления по случаю Дня Независимости республики.

«Сегодня вскрыты созданные «спящие» террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, - заявил президент. - Цель этих ячеек - насильственная смена власти в день икс».

По словам Лукашенко, сами участники этих ячеек конкретной даты дня «икс» не знают. Цель их работы заключалась в том, чтобы «подвести (к этому дню – прим.) наш народ, как они считают, наше государство».

Лукашенко также назвал страны, которые якобы являлись координаторами этих «спящих» ячеек. С его слов, это Литва, Польша, США, Украина и Германия.

Президент пояснил, что для координации ячеек был создан специальный Telegram-канал «Отряды самообороны Беларуси«. Членов этого ресурса Лукашенко называл «боевым резервом». При этом «боевой резерв» для свержения власти составлял всего 2,5 тысячи подписчиков.

«Это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо», - сказал президент.

Он подчеркнул, что владельцем обозначенного Telegram-канала является некий «господин де Хоффман», который в настоящий момент является гражданином Германии. Ранее этот персонаж, со слов Лукашенко, был гражданином России и Украины. Также президент назвал модератора Telegram-канала – россиянку по фамилии Трубникова.

Президент добавил, что указанный «боевой резерв» пытался провести ряд диверсий и покушений на территории страны, передаёт пресс-служба президента.

Ранее стало известно, что Германия предпочла не удостаивать вниманием хамство Александра Лукашенко.