Германия предпочла не удостаивать вниманием хамство Александра Лукашенко
Министерство иностранных дел Германии отказалось комментировать заявление президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщила представитель немецкого МИД Андреа Зассе.
Ранее белорусский президент заявил, что на территории республики была проведена антитеррористическая спецоперация и по её итогам он намерен выдвинуть претензии Германии. При этом он неуважительно отозвался о главе немецкого МИД Хайко Маасе.
«Эти высказывания Лукашенко мы не комментируем», - сообщила Зассе.
Отказ комментировать заявления белорусского президента также поддержала заместитель представителя немецкого правительства Мартина Фиц, передаёт «ТАСС».
Ранее Лукашенко заявил, что в Беларуси были проведены мероприятия «по линии контрразведки». По их результатам, он намерен предъявить претензии «уже не какому-то Хайко Маасу», а канцлеру ФРГ и другим неназванным лицам из немецкого руководства.
Ранее Лукашенко заявил о том, что белорусов, «хотели лишить святого». Об этом читайте в нашем материале.