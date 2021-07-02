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Политика
Лукашенко предъявит претензии канцлеру Германии и «кое-кому из руководства» ФРГ
2 июля, 2021 11:57
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President.gov.by
Спецслужбы Беларуси провели крупную операцию, после которой страна предъявит претензии канцлеру Германии Ангеле Меркель и не ей одной. Об этом из Дворца Независимости объявил президент республики Александр Лукашенко.
Он не привел подробности операции, пообещав сделать это позже. Но о последствиях Лукашенко предупредил.
«...Мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии», - сказал белорусский лидер. Его цитирует БелТА.
Конкретные претензии будут озвучены позже.
Ранее Лукашенко разрешил с 15 июля гражданам 73 стран приезжать в Беларусь без оформления виз.
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