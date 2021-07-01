Гостеприимный Лукашенко разрешил гражданам более 70 стран приезжать в Беларусь без виз
С 15 июля граждане 73 стран смогут приехать в Беларусь без оформления виз. Посещение республики без оформления документов предусмотрено для тех, кто хочет сделать прививку от COVID-19. Срок пребывания в рамках такого визита – до 5 суток. Соответствующий указ был подписан президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Для получения прививки, иностранцам будет необходимо подать заявку. После её одобрения, приезжий смогут оплатить вакцину и поставить укол в медучреждениях. Точный перечень медицинских организаций, которые будут предоставлять услугу определит белорусский Минздрав, уточняет пресс-служба президента Республики.
Напомним, на сегодняшний день Беларусь ежемесячно выпускает более полумиллиона доз созданной в России вакцины «Спутник V». Технология производства препарата была передана белорусской стороне в феврале.