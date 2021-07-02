«Просчитались» и перешли к «удушению»: Александр Лукашенко напомнил об уроках истории
Силы, которые пытались устроить госпереворот в Беларуси «просчитались» и поэтому перешли к экономическим санкциям. Однако, оппоненты не учли, что белорусы «не сдаются» и страна вынесет все нападки извне. Об этом в ходе церемонии вручения государственных наград заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
По его словам, противники страны планировали устроить цветную революцию в Беларуси и для этого хотели раскачать белорусов с помощью информационных атак. Сделать этого не удалось, поэтому противник перешел к экономическому давлению на республику.
«Но все равно просчитались, - заявил президент. - Теперь перешли к экономическому удушению».
Лукашенко напомнил, что в отношении республики был введен ряд секторальных экономических ограничений. Кроме того, санкции он сравнил с нападением нацисткой Германии, поскольку ограничения были введены в день начала Великой Отечественной войны – в ночь на 22 июня.
«Нас, белорусов, хотели лишить святого - права на труд, отобрать у наших детей и стариков кусок хлеба», - сказал белорусский президент.
Тем не менее, Лукашенко убежден, Беларусь выстоит перед нападками извне, поскольку этому есть историческое подтверждение.
«Но, видимо, эти люди плохо учли обстоятельства и вообще плохо учили в школе историю, - заявил президент. - Белорусы никогда не сдаются. Трудности нас только закаляют, как сталь. Мы станем крепче и успешнее». Слова Лукашенко процитировало агентство «Белта».
Ранее стало известно, что белорусские бюджетники лишились надбавок к зарплате.