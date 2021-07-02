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Белорусские бюджетники лишились надбавок к зарплате
2 июля, 2021 01:04
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pixabay.com
С 1 июля в Беларуси для бюджетников поменялись правила получения зарплаты, которые касаются, в том числе премий и надбавок.
Так, например, у медицинских работников пропала надбавка за высокие достижения в труде, однако появилась компенсирующая выплата — базовая доплата. Также введена надбавка за сложность и напряженность работы, которая теперь не ограничена максимальным размером.
А сотрудникам государственных СМИ увеличили премии с 5% до 20%, и в два раза подняли размер единовременной выплаты на оздоровление.
Напомним, в 2020 году были введены изменения по зарплатам бюджетников в Беларуси, которые сопровождались многочисленными ошибками в начислении и выплате. Это закончилось жалобами бюджетников и коллективными обращениями, сообщает TUT.by.
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