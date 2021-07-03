Гибридная война: Литовские пограничники пустили в ход против мигрантов из Беларуси оружие и слезоточивый газ
На фоне обострения ситуации на литовско-белорусской границе за последние два дня были жестко задержаны уже 266 мигрантов, сообщает Telegram-канал NEXTA. Все они пытались нелегально попасть в Литву из Беларуси.
В то же время литовская пограничная служба заявляет о задержании за тот же срок только 179 иностранных граждан, пытавшихся незаконно пересечь границу. Среди них есть граждане Индии, Гамбии и Пакистана.
По данным пограничников, поведение нелегалов стремительно меняется. Они стали агрессивнее и начали оказывать сопротивление. В итоге против них начали применять спецсредства.
«Был применен слезоточивый газ, было произведено два предупредительных выстрела в воздух, а буйных уложили на землю и применили наручники», — говорится на сайте погранслужбы Литвы.
Напомним, из-за резкого наплыва мигрантов накануне Литовские власти были вынуждены объявить режим общенациональной чрезвычайной ситуации. За предпринятые во время режима ЧС меры ответственность несет министр внутренних дел Агне Билотайте. Она не раз заявляла, что резкий скачок потока мигрантов обусловлен жесткой политикой белорусского лидера Александра Лукашенко и не исключала начала «гибридной войны».