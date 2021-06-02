«Милости просим»: Александр Лукашенко позвал следователей из ЛНР допросить Романа Протасевича
Представители самопровозглашенной ЛНР могут посетить Романа Протасевича, чтобы задать ему интересующие их вопросы. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Лукашенко предложил следователям, ведущим уголовное дело в отношении Протасевича, приехать в Минск и задать задержанному интересующие их вопросы. По словам белорусского лидера, оппозиционер понимает, какие претензии ему могут быть предъявлены.
«Милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, на Донбассе», сказал Лукашенко.
Генеральная прокуратура ЛНР установила причастность задержанного в Минске Протасевича к преступлениям против мирного населения Донбасса в составе батальона «Азов» (признан в ЛНР террористическим), пишет «РИА Новости».
Роман Протасевич «сдает» белорусскому КГБ «спонсоров и заказчиков».