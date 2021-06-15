Глава Ryanair опроверг заявления Александра Лукашенко о добровольной посадке самолета в Минске
У пилота рейса Афины - Вильнюс не было выбора, так как диспетчерские службы белорусского аэропорта сообщили о максимальном уровне угрозы. Об этом заявил главный исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири.
После сообщений о минировании самолета пилот уточнил уровень угрозы. Диспетчерская служба аэропорта в Минске подтвердила красный уровень угрозы. «Таким образом, он не мог поступить иначе», - сказал О’Лири.
Глава Ryanair обвинил Минск в предоставлении «неправдивых и неточных» сведений. Он заявил, что пилотам самолета якобы не дали связаться с компанией, объяснив это тем, что до нее не получилось дозвониться.
Глава Ryanair заявил о «серьезном давлении» на пилота, оказываемом диспетчерской службой белорусского аэропорта. Ему не сказали, что он обязан садиться в Минске, однако и не предоставили альтернативы, пишет издание The Irish Times.
При этом О’Лири высказался против запрета на использование воздушного пространства Беларуси.
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