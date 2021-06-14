Украинские авиадиспетчеры уличили во лжи Александра Лукашенко
Экипаж самолета Ryanair с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем на борту не запрашивал у украинских диспетчеров разрешения на посадку. Такое заявление сделал руководитель госпредприятия по обслуживанию воздушного движения Украины («Украэрорух») Андрей Ярмак.
«Никаких запросов нам не поступало», - сказал он. По словам Ярмака, это можно легко доказать. Он выразил готовность предоставить записи разговоров между экипажем и диспетчерами, которые всегда записываются.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что самолету Ryanair после сообщения о заложенной бомбе отказали в посадке Вильнюс, Варшава, Львов и Киев, сообщает телеграм-канал «TUT. BY».
Белорусский телеканал показал фильм-расследование об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске.