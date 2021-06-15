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Политика
Владимир Путин предложил простой способ выяснить правду о ситуации с самолетом Ryanair
15 июня, 2021 09:30
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC рассказал, что у него нет оснований не верить белорусскому коллеге Александру Лукашенко.
Самолет совершил экстренную посадку в Минске из-за информации о взрывном устройстве на борту. По словам Путина, пилота никто не принуждал, он принял самостоятельное решение. Оснований не верить Лукашенко нет, подчеркнул российский президент.
Чтобы установить истину, глава российского государства назвал простой способ, выразив удивление тем, что им никто не воспользовался. Он предложил пообщаться с пилотом самолета и узнать его версию произошедшего, а также послушать переговоры с авиадиспетчерами, пишет «ПолитЭксперт».
Владимир Путин рассказал о «приказе» убить Алексея Навального.
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