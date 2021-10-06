ФСИН уволил главу тюремной больницы под Саратовом после видео с пытками. Возбуждены новые дела
Начальник туберкулёзной больницы №1 УФСИН по Саратовской области полковник внутренней службы Павел Гаценко уволен. Такое решение приняла Федеральная служба исполнения наказаний.
Напомним, накануне были опубликованы видеозаписи, на которых видно, как над заключенным издеваются в вышеупомянутом медучреждении. Его изнасиловали шваброй. Сегодня появились новые ролики. По ним Следственный комитет уже начал проверку.
Кроме того, из пыточной больницы под Саратовом уволили вместе с Гаценко замначальника по безопасности и оперативной работе полковника Сергея Салова, начальника оперативного отдела майора Антона Бочкова и начальника отдела безопасности подполковника Сергея Мальцева, передает РИА Новости.
Также стало известно, что СК возбудил еще несколько уголовных дел после известия о пытках в больнице: по 5 эпизодам надругательств, по 2 эпизодам превышения полномочий с применением насилия, говорится в Telegram-канале агентства.