После ответа Кремля показали новые записи пыток в российских тюрьмах
На следующий день после реакции Кремля на видео из Саратова с пытками заключенных опубликовали новую порцию издевательств в тюрьмах. В 17-минутное видео вошли кадры из саратовской туберкулезной больницы УФСИН, колоний на Камчатке, в Забайкалье и Белгородской области.
Видео показывают, что в отношении заключенных регулярно совершались насильственные преступления. Садистам не предъявлено обвинение.
На одной из сцен на видео демонстрируется изнасилование мужчины на больничной кровати. На другой обнаженному человеку наступают ногой на голову.
5 октября опубликовали три записи издевательств из Саратова. Кадры взяты из секретного видеоархива объемом 40 гигабайт, который правозащитникам передал программист. Он пять лет имел доступ к компьютерам ФСИН.
Видео из Саратова с изнасилованием заключенного дошло до Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал публикацию.