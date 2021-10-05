Видео из Саратова с изнасилованием заключенного дошло до Кремля. Что делать - знают
Кремлю известно о видео из Саратова, на котором насилуют заключенных тюремной больницы. Дальше будет разбирательство в случившемся.
Этим занимается Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). Если показанные на видео факты издевательств подтвердятся, появится повод для серьезного разбирательства, констатировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Первый вопрос - подлинность материалов. Сначала предстоит «быстро, но спокойно» разобраться в нем, заявил Песков. Об этом пишет «Интерфакс».
Ранее бывший программист тюремной больницы в Саратове предоставил секретный видеоархив пыток и изнасилований заключенных. Мужчина пять лет имел доступ к компьютерам и видеорегистраторам сотрудников.
Ранее Кремль прокомментировал жалобы на поборы и избиения в воинской части, где друг за другом погибли срочники.